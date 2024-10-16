Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Приблизительно 50 снарядов было запущено по израильской территории со стороны Ливана, сообщили 16 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ИА Регнум Иран, запуск ракет

Запуски были зафиксированы после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе Верхней Галилеи. Некоторые снаряды упали на территорию, Израиля, а другую часть удалось перехватить в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию. Авиация Израиля принялась наносить удары по ливанским населённым пунктами.

15 октября ЦАХАЛ проинформировала, что за минувшие сутки ударила по более чем 230 целям в Ливане и секторе Газа. Отмечается, что более 200 целей относились к ливанской шиитской организации «Хезболла».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Израиль, пытающийся укрепить систему противовоздушной обороны (ПВО), сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков.