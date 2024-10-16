Москва, 16 октября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Работоспособность официальных интернет-страниц Министерства внутренних дел России и региональных подразделений ведомства полностью восстановлена. Об этом 16 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Волк сообщила, что сбой в работе сайтов МВД связан с техническими причинами, не зависящими от ведомства. По её словам, произошёл обрыв линии связи. Устранением проблемы занялись специалисты.

Как передавало ИА Регнум, вечером 15 октября стало известно, что сайты МВД РФ и Госавтоинспекции перестали открываться. По данным сервиса Downradar, жалобы от пользователей о проблемах начали поступать примерно с 18:00 мск.