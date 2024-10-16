Вашингтон, 16 октября, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Американский армия отказалась от попыток заменить ракету для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на снаряды следующего поколения из-за высокой себестоимости работ на их создание, заявил исполнительный директор программы по ракетам и космосу генерал-майор Вооружённых сил США Фрэнка Лозано.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

В интервью газете Defense News он отметил, что новые ракеты обладали бы очень мощными характеристиками, но их дороговизна заставила военных принять решение о закрытии программы. Лозано уточнил, что армия США решила рассмотреть возможность модернизации снарядов PAC-3 MSE, которые уже используются на установках Patriot.

Генерал-майор также назвал эту ракету лучшей в мире среди средств ПВО. Он добавил, что военное руководство продолжит развивать потенциал PAC-3 MSE, чтобы эти снаряды сохраняли актуальность «в условиях растущих угроз».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов заявил, что российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД может оказаться победительницей в дуэльном бою с Patriot. Он уточнил, что Х-31ПД развивает скорость более 3 Махов (более 1 тысячи метров в секунду).

В феврале 2023 года мадридское издание La Razón опубликовало статью, в которой было представлены мнения испанских экспертов о системе Patriot. Они подчёркивали, что американские системы ПВО не столь эффективны в противодействии российским оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер» и «Кинжал».

В июле 2024 года комплекс заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семёнов заявил, что установки Patriot не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя.