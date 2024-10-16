Доха, 16 октября, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Израильская сторона препятствует заключению соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, заявил 15 октября глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире национального телеканала Qatar Television.

Цитата из видео. mid.ru Глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

«В конечном итоге соглашение требует согласия двух сторон. Мы, как посредники, не можем пока добиться результата… Израильская сторона этому препятствует, особенно в последнее время», — заявил он.

Он отметил, что катарская сторона открыто высказывается в поддержку палестинского народа, но в то же время в вопросе посреднической работы между сторонами конфликта действует честно и последовательно.

По словам Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, Катар вместе с другими посредниками в лице Египта и США продолжит настаивать на прекращении огня в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что не видит каких-либо перспектив для достижения с действующим руководством Израиля соглашений об урегулировании на Ближнем Востоке. По его словам, Тель-Авив, продолжая войну с ХАМАС, преследует цель установления абсолютного контроля над обоими палестинскими эксклавами — сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Палестинская же сторона стремится к мирному соглашению, основанному на двугосударственном решении.