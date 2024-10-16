Катар обвинил Израиль в препятствовании заключению соглашения по Газе
Доха, 16 октября, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Израильская сторона препятствует заключению соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, заявил 15 октября глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире национального телеканала Qatar Television.
«В конечном итоге соглашение требует согласия двух сторон. Мы, как посредники, не можем пока добиться результата… Израильская сторона этому препятствует, особенно в последнее время», — заявил он.
Он отметил, что катарская сторона открыто высказывается в поддержку палестинского народа, но в то же время в вопросе посреднической работы между сторонами конфликта действует честно и последовательно.
По словам Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, Катар вместе с другими посредниками в лице Египта и США продолжит настаивать на прекращении огня в секторе Газа.
Как передавало ИА Регнум, ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что не видит каких-либо перспектив для достижения с действующим руководством Израиля соглашений об урегулировании на Ближнем Востоке. По его словам, Тель-Авив, продолжая войну с ХАМАС, преследует цель установления абсолютного контроля над обоими палестинскими эксклавами — сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Палестинская же сторона стремится к мирному соглашению, основанному на двугосударственном решении.