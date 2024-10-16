Вашингтон, 16 октября, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Вашингтон не должен отказываться от поддержки других стран ради решения внутренних проблем страны. Такое заявление сделала 15 октября вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис в интервью радиостанции iHeartRadio.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

В ходе интервью Харрис задали вопрос, по какой причине власти США выделяют солидные средства на оказание помощи другим странам, хотя есть необходимость направить эти деньги на решение внутренних проблем.

«Мы можем делать и то, и другое, так и происходит», — отметила Харрис.

Кандидат в президенты США выразила твёрдую убеждённость в том, что Америке никогда нельзя отказываться от обязанностей мирового лидера. такой статус отвечает интересам Соединённых Штатов в сфере национальной безопасности и положению на мировой арене.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители США чувствуют себя брошенными правительством страны из-за неспособности администрации президента Джозефа Байдена организовать эффективную помощь населению при ударах ураганов. Такое заявление сделал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трампранее также раскритиковал расстановку приоритетов нынешним руководством страны, заявив, что на выплаты пострадавшим от урагана администрация Байдена выделяет меньше средств, чем для оказания помощи другим странам, в том числе на вооружение.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую — Харрис.