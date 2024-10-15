Вашингтон, 16 октября, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Многоцелевой вертолёт Ми-17 российского производства, способный выполнять широкий комплекс задач, использовался американской армией на учениях. Об этом 15 октября сообщили «РИА Новости» в командовании специальных операций США.

Steve001 Вертолет Ми-17

«Речь идёт просто об учениях», — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что не могут поделиться деталями учений в связи с интересами безопасности.

В начале октября американские СМИ сообщили, что вертолёт Ми-17 без опознавательных знаков заметили в аэропорту Колумбия Метрополитен (CAE), штат Южная Каролина, где он останавливался для дозаправки. Также появлялись сообщения, что вертолёт якобы задействовали в ликвидации последствий урагана в Северной Каролине, однако позднее эта информация была опровергнута.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что власти приняли решение передать Соединённым Штатам старую российскую и украинскую технику в обмен на аналогичные вооружения стоимостью $200 млн. В частности, речь шла о советских вертолётах Ми-171 и переносном зенитном ракетном комплексе (ПЗРК) «Игла». Сообщалось, что латиноамериканская страна в обмен могла получить вертолёты Black Hawk. Позднее чрезвычайный и полномочный посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил, что Кито отменяет своё решение.

По словам Нобоа, Эквадор отказался от передачи вооружения Соединённым Штатам, поскольку Вашингтон публично заявил о планах использовать эту технику в конфликте на Украине. Кроме того, передача указанного вооружения третьим странам, как правило, запрещена в соответствии с условиями договора поставки.