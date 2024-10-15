Вроцлав, Польша, 16 октября, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Неизвестные лица осквернили памятник жертвам Волынской резни, который находится в польском городе Вроцлаве. Об этом сообщил вице-председатель Общества памяти жертв украинских националистов Михал Секерка, слова которого приводит агентство PAP.

Bonio Памятник

Памятник подвергся осквернению в ночь с 13 на 14 октября. Злоумышленники оставили на монументе символы украинских националистов. На памятнике появилась надпись в честь УПА (Украинская повстанческая армия — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и красно-черный бандеровский флаг.

По мнению Секерки, что в случившемся стоит подозревать не только украинских националистов и их сторонников. Он предположил, что речь может идти о провокации третьих лиц. Рабочие, которых направили к памятнику, чтобы стереть оставленные знаки, не смогли убрать их полностью.

Памятник во Вроцлаве был открыт в сентябре 1999 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе вандалы осквернили советский танк Т-34 и противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100 в деревне Даргов на юго-востоке Словакии. Злоумышленники оставили на технике украинские флаги. После этого активисты из объединения «Брат за брата» закрасили эти изображения зелёной краской и нарисовали на танке и установке красные звёзды. Посольство РФ в Словакии поблагодарило тех, кто участвовал в восстановлении советской техники.