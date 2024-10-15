Киев, 16 октября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию не состоится по форс-мажорным причинам. Об этом 15 октября сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-ATS со ссылкой на швейцарский МИД.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

О предстоящем визите премьера Украины швейцарское внешнеполитической ведомство сообщило 14 октября. Планировалось, что Шмыгаль приедет в Швейцарию 16 октября, а затем в Лозанне примет участие в международной конференции по вопросам разминирования на Украине. Также было объявлено о совместной пресс-конференции Шмыгаля с президентом конфедерации Виолой Амхерд.

Однако визит премьера Украины отменён по «форс-мажорным причинам», отметили в МИД Швейцарии. Никакой уточняющей информации и никаких дополнительных деталей швейцарское ведомство не сообщало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил удивление по поводу участия Швейцарии, с учётом отхода Берна от принципов нейтралитета, в инициативе КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча 15 государств, включая Францию, Швейцарию, которые планируют войти в группу «Друзья мира» для продвижения инициативы Китая и Бразилии. Лавров удивился такому тандему, подчеркнув, что эти страны поставляют оружие киевскому режиму.