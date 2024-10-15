Москва, 16 октября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Официальные интернет-страницы МВД России и региональных подразделений ведомства перестали открываться из-за обрыва линии связи, сообщила 16 октября представитель министерства Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В настоящее время сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», — написала она в своём Telegram-канале.

Волк уточнила, что над устранением проблемы работают специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 октября стало известно, что сайты МВД РФ и Госавтоинспекции перестали открываться. По данным сервиса Downradar, жалобы от пользователей о проблемах начали поступать примерно с 18:00 мск.

17 сентября произошёл сбой в работе официальной интернет-страницы и приложения Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Пользователи не могли войти в личный кабинет.