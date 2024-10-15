Тбилиси, 16 октября, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Линия, которая разделяет Грузию и Абхазию, является искусственной и скоро будет устранена, а их народы начнут жить вместе в едином государстве. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщает информационное агентство Interpressnews.

«Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе

Он произнёс эти слова на предвыборном митинге правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Я уверен, что скоро придет время, когда все искусственные препятствия будут устранены, и грузины и абхазы будут жить вместе в едином и неделимом государстве», — сказал глава правительства.

Премьер-министр также назвал Абхазию «историческим краем Грузии». Кобахидзе утверждает, что оба народа создадут для Грузии «светлое будущее» и войдут в состав ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, Кобахидзе не раз заявлял о стремлении вернуть Абхазию и Южную Осетию под контроль Тбилиси. 26 сентября он призвал соседние республики жить в едином государстве.

14 сентября основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что Тбилиси следует найти силы, чтобы извиниться перед Южной Осетией за нападение в августе 2008 года. Он пообещал, что это будет сделано после парламентских выборов, назначенных на 26 октября.

16 сентября исполнительный секретарь этой партии Мамука Мдинарадзе отметил, что для примирения Грузии с Южной Осетией и Абхазией необходимо взаимное прощение.

29 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы помочь Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если у тех появится соответствующий интерес. Глава МИД России добавил, что российская сторона будет исходить от решений Сухума и Цхинвала.