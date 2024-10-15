Белгород, 15 октября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Жителей Белгородской области призвал не посещать населённые пункты, в которых введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), либо въезд в которые закрыт, губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом глава Белгородской области написал 15 октября в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Уважаемые жители, очень просим вас воздержаться от поездок в те населенные пункты, въезд в которые закрыт или в которых введен режим ЧС. На въезде в каждый такой населенный пункт стоит соответствующий информационный щит», — пояснил Гладков.

Как рассказал губернатор, в городскую больницу номер два Белгорода обратилась женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой. Пострадавшая получила травмы в селе Новая Наумовка Белгородского района, при этом женщина в этом населённом пункте не прописана. В настоящее время раненая госпитализирована.

Гладков отметил, что после этого инцидента властями региона принято вынужденное решение, что при получении ранения и повреждении личного имущества в закрытом районе материальная помощь пострадавшему оказываться не будет. Глава Белгородской области назвал решение вынужденным, принятым в надежде остановить жителей от поездок в населённые пункты с ограниченным или закрытым въездом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали рейсовый автобус в Белгородской области, в результате чего пострадали восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

В ночь на 15 октября ВСУ нанесли удар дроном по грузовому автомобилю в Белгородском районе. Водитель машины получил тяжёлые ранения обеих ног, его отправили в больницу.

Утром 15 октября житель посёлка Октябрьский в Белгородском районе пострадал из-за атаки украинских боевиков, сбросивших боеприпас на его дом с помощью беспилотника. У мужчины множество ранений, его госпитализировали.