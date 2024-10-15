Москва, 15 октября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Официальные интернет-страницы МВД России, а также главных управлений этого ведомства в регионах и Госавтоинспекции перестали открываться. Об этом 15 октября сообщает корреспондент ИА Регнум.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Сайты не загружаются в браузерах. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Брянской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской и Кемеровской областей, а также из Калмыкии. По данным сервиса Downradar, пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам примерно с 18:00 мск.

Официальной информации о причинах возникшей ситуации не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в работе сайта и приложения Федеральной налоговой службы (ФНС) России произошёл сбой. Пользователи сталкивались с проблемами, когда пытались войти в личный кабинет. При попытке открыть страницу входа в браузере появлялась информация о проведении технических работ.