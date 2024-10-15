Вашингтон, 15 октября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Возможности Соединённых Штатов Америки по оказанию военной помощи Украине и Израилю не безграничны, а Пентагон сталкивается с проблемами в восстановлении оборонно-промышленной базы. Об этом 15 октября заявила заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши поставки помощи не бесконечны, и это справедливая оценка. Когда к нам обращались за дополнительными пакетами… Вы видели, что у нас возникли проблемы с восстановлением оборонно-промышленной базы», — заявила Сингх в ходе брифинга.

При этом она подчеркнула, что Соединённые Штаты продолжат удовлетворять потребности Украины и оказывать Израилю поддержку в его обороноспособности.

По словам Сингх, для устойчивого снабжения Пентагону необходимо работать на нескольких направлениях, в том числе сотрудничать с Конгрессом США. В частности, она напомнила о шестимесячной задержке в принятии законодательным органом дополнительного пакета помощи, что привело к тому, что собственные запасы Пентагона не были своевременно восполнены.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Financial Times сообщило, что Израиль столкнулся с серьёзной нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны. По информации источника, израильская ПВО может оказаться неспособной обеспечить безопасность в случае возможной атаки Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла». До этого президент США Джо Байден поручил шефу Пентагона Ллойду Остину обеспечить размещение в Израиле противоракетного комплекса подвижного наземного базирования THAAD.

Касательно поставок вооружений Украине, российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Киеву военной помощи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что западная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.