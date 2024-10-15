Париж, 15 октября, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение по вопросу о внесении России в свой чёрный список в ходе заседания внутреннего органа FATF на предстоящей неделе. Об этом 15 октября сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий документ организации.

FATF

«Межправительственный орган трижды в год собирает около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аварию, для оценки того, какие страны следует включить в серый и чёрный списки или исключить из них», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение требует консенсуса всех членов группы. Как отмечает Politico, Украина с 2022 года неоднократно, но в то же время безуспешно предпринимала попытки добиться от внутреннего органа FATF включения России в серый или чёрный списки организации. В ходе заседания 22 октября Киев предпримет очередную попытку убедить группу.

Как передавало ИА Регнум, Россия присоединилась к FATF в 2003 году. В 2022 году страна лишилась руководящих и консультативных функций, в феврале 2023 года FATF приостановила её членство в организации, объяснив это несогласием с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

В июне 2023 года внутренний орган FATF по итогам пленарной сессии организации в Париже не стал вносить Россию в чёрный и серый списки, но оставил в силе приостановку членства РФ. Как сообщало агентство Bloomberg, российская сторона предупредила ряд стран — членов внутреннего органа FATF о том, что внесение РФ в штрафные списки усложнит для стран ведение бизнеса, а также может ударить по международному сотрудничеству в оборонных и энергетических проектах.