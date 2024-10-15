Краснодар, 15 октября, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии повредил жилой дом в станице Марьянской в Краснодарском крае, сообщил 15 октября глава региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ВСУ направили дрон около десяти часов вечера по местному времени (совпадет с московским). По предварительным данным, никто не пострадал. К месту случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

Кондратьев отметил, что получил доклад о ситуации от главы Красноармейского района. Губернатор поручил ему держать на контроле вопросы, связанные с ликвидацией последствий и помощи жителям поврежденного имущества.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября в ночное время в Краснодарском крае беспилотники ВСУ атаковали два района. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске выбило стёкла в одном из домов.

Также из-за падения обломков беспилотника загорелся легковой автомобиль. Пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Позже стало известно, что в Приморско-Ахтарске жителей двух многоквартирных домов эвакуировали из-за фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью во дворе.