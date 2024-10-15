Мадрид, 15 октября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» удалил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который, согласно сообщениям шведских СМИ, проходит подозреваемым по делу об изнасиловании, с рекламного плаката в рамках совместной акции с компанией Adidas. Отредактированная фотография опубликована 15 октября на официальной странице футбольного клуба.

(сс) Sandro Halank

На рекламном плакате присутствуют полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем и экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос. При этом на той же фотографии, опубликованной на странице одноклубника Мбаппе в социальной сети X, французский футболист присутствует.

В то же время испанское издание RMC Sport со ссылкой на источник в «Реале» сообщило, что отредактированная версия рекламного плаката никак не связана со слухами о подозрениях в отношении Мбаппе. По информации источника, инцидент объясняется действующим контрактом француза с компанией Nike. При этом отмечается, что ранее имели место прецеденты, когда футболисты «Реала», заключившие контракт с одной компанией, участвовали в рекламных акциях других компаний.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября шведская газета Aftonbladet сообщила, что Килиан Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании и сексуальном домогательстве в Швеции. В рамках расследования француз указан как «обоснованно подозреваемый», что означает самый низкий уровень подозрений. Утверждается, что речь идёт об инциденте, произошедшем 10 октября в одном из отелей Стокгольма, где футболист остановился вместе с родственниками. Сам же Мбаппе назвал эти сообщения фейком.