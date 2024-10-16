Челябинск, 16 октября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив молодежи на встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске.

Пресс-служба Росприроднадзора Росприроднадзор поддержал участников детского экологического форума

ДЭФ, организованный фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас» и министерством экологии Челябинской области, проводится в Челябинске во второй раз. В этом году форум проходит в два этапа: в первом в режиме онлайн принимали участие команды из всех регионов России, а во второй, очный, прошли команды из 51 региона.

Светлана Радионова встретилась с юными участниками экологического форума в Челябинске. Юные экоактивисты смогли задать главе природоохранной службы актуальные вопросы по теме экологической безопасности и выступили с инициативами.

Победитель IV сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из ЛНР спросил Светлану Радионову о возможности открыть в Москве летний лагерь для выпускников премии, студентов и активных участников, где ребята смогут обмениваться опытом для улучшения экологической обстановки.

По мнению руководителя Росприроднадзора, это отличная идея. «Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами — одним из ведущих вузов страны — возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, кому уже исполнилось 18 лет», — сказала она. По её словам, это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и даже разных стран могли бы увидеться, обменяться опытом, предложить свои идеи, обсудить совместные проекты.

Радионова добавила, что многие выпускников хотели провести встречи для обмена опытом. По ее словам, многие из них подружились в «Орлёнке», «Жемчужине России», куда отправились несколько сотен победителей и активных участников.

«И взрослые ребята, выбравшие профессию, смогут расширить возможности применения своих наработок или получить поддержку своих инициатив», — подчеркнула она. Такой лагерь повысит компетенции экологов, познакомит с новыми трендами и навыками, даст возможность проявить лидерские и медийные качества.

Участники детского экологического форума также интересовались возможностью приехать в Москву на торжественное награждение призеров и победителей V юбилейного сезона премии «Экология — дело каждого». Глава Росприроднадзора не исключила такую возможность, отметив, что хотелось бы поощрить таким образом ребят, проявивших неравнодушие к вопросам сохранения природы и ее ресурсов.

На встрече ребята спрашивали и о новых технологиях. Так, 12-летний Егор Соколов из Йошкар-Олы — призер IV сезона в номинации «Экопросвещение» — поинтересовался, сможет ли искусственный интеллект решить вопросы загрязнения окружающей среды. Светлана Радионова рассказала, как сегодня новые технологии помогают решать задачи экологического благополучия, но отметила, что искусственный интеллект, как любой инструмент, должен быть в руках мастера, поэтому является лишь помощником человека.

По словам главы природоохранной службы, юные жители Челябинска проявляют высокую активность. В 2023 году Челябинская область заняла вторую строчку рейтинга регионов России по количеству поступивших на премию заявок. Победители из региона завоевали призовые места в самых разных номинациях: «Экосемья», «Экомультфильм», «Экоблогер» и «Экосоюз». Так, например, учащиеся лицея № 95 в рамках ежегодного экологического фестиваля провели много акций и за один день собрали девять тонн макулатуры, 800 кг пластиковых крышечек и полную грузовую машину корма и нужных вещей для собачьего приюта, а также приняли участие в модном показе костюмов из перерабатываемых материалов.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа 2024 года.

За четыре сезона в премии приняли участие все пять континентов мира — подано свыше 210 тысяч заявок из 78 стран и всех регионов России. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Чёрное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в 120 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Северо-Кавказский федеральный университет и другие.