* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 15 октября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Против украинского бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), находящегося в СИЗО, завели новое уголовное дело. Об этом 15 октября сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

EPA / ТАСС

«Бывший партнёр Алексей Мартынов подал заявление о преступлении в бюро экономической безопасности по поводу действий Коломойского и его партнёра Геннадия Боголюбова в части мошенничества с корпоративными правами», — написал он в Telegram-канале.

По информации Лещенко, Мартынов таким образом отреагировал на то, что его исключили из числа партнёров группы «Приват». Следователи начали расследование на основании обращения бизнесмена.

Как передавало ИА Регнум, Коломойского задержали 2 сентября 2023 года. Сначала его обвинили в мошенничестве и в легализации имущества, полученного преступным путём. Через неделю ему предъявили обвинение в получении доступа к средствам и завладении чужим имуществом с использованием служебного положения.

По версии следствия, Коломойский в 2013 и 2014 годах с помощью сотрудников «Приватбанка», в котором был учредителем, незаконно присвоил 5,8 млрд гривен, что в то время было эквивалентно $700 млн. Бизнесмена арестовали.

2 июля 2024 года стало известно, что в России у Коломойского в связи с тем, что он занимался экстремистской деятельностью и финансировал армию Украины, изъяли акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-ЮГ» и передали в доход бюджета РФ.