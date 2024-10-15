Сочи, Краснодарский край, 15 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Россия направила в Азербайджан и Грузию запросы о возможности импортировать у них электроэнергию в объёме 600 МВт во время аварийных ситуаций. Об этом 15 октября сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина в ходе Всероссийской тарифной конференции в Сочи.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — рассказала она.

Панина уточнила, что пока ни одна из этих стран пока не ответила на запросы. Россия, как правило, обходится без импорта электроэнергии, но во время аварий государство может обратиться к соседним странам, добавила представитель «Интер РАО».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 26 сентября сообщил, что объём энергопотребления в России побило рекорд, зафиксированный во времена Советского Союза. Это является верным признаком роста экономики, отметил он. Глава государства также сообщил, что за последние 15 лет мощность российской энергосистемы выросла на 18%.

Министр энергетики Сергей Цивилёв РФ 28 сентября сообщил о планах модернизировать энергосистему России. Это решение приняли после перебоев подачи электроэнергии в Приморском крае и на юге страны. По словам главы ведомства, России досталась от СССР эффективная энергосистема, но она почти исчерпала свои возможности.