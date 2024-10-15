Москва, 15 октября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе совета при главе государства по культуре и искусству. Соответствующий документ 15 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru

Кинорежиссер Карен Шахназаров сохранил должность заместителя председателя совета, секретарем совета продолжит быть помощник президента РФ Владимир Мединский.

Согласно новому указу, в число новых членов совета вошли режиссёр Никита Михалков, актёр Константин Хабенский, певец Ильдар Абдразаков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин.

Помимо упомянутых персон, в совет вошли ещё 49 деятелей культуры и искусства.

Как сообщало ИА Регнум, Мединский первоначально был включён в состав совета по культуре и искусству 22 мая. Одновременно из состава совета исключён бывший помощник президента Владимир Толстой.

Указ об освобождении Толстого от должности помощника президента Путин подписал 21 мая. Праправнук Льва Толстого занимал этот пост с 2012 года. В августе 2019 года Толстой также возглавил Совет при президенте по русскому языку.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указы президента о назначениях в администрации, ранее пояснил журналистам, что Мединский, помимо истории и исторического наследия, теперь будет заниматься в администрации и вопросами культуры. Вместе с ним те же темы будет курировать и новый советник президента Елена Ямпольская.