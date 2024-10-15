Москва, 15 октября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки социальной сети Discord в ближайшем будущем. Об этом 15 октября заявила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют», — указано в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что платформа подверглась блокировке из-за нарушения требований российского законодательства по распространению информации.

Как сообщало ИА Регнум, ограничивать работу соцсети на территории России стали с 8 октября. Поводом для блокировки стало нежелание администрации фильтровать контент, вовлекающий людей в противоправную деятельность, предлагающий наркотики, а также бесконтрольное использование мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Ранее Роскомнадзор направил администрации соцсети Discord требование удалить 947 запрещённых материалов. В РКН отметили, что за неудаление изображений с детской порнографией мессенджер получил штраф на сумму 6 млн рублей.

По словам члена Комитета Госдумы РФ по информационной политике, IT и связи Антона Немкина, социальная сеть, не защищающая пользователей от деструктивного контента и нарушающая законодательство, не может продолжать работу в России. Он добавил, что Discord оказался особенно удобным для вовлечения подростков в незаконную деятельность из-за отсутствия должной модерации.