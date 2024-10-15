Москва, 15 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Более 50 тыс. человек отправили заявки на участие в ХХI Всероссийского конкурса«Моя страна — моя Россия». Об этом 15 октября сообщили организаторы на пресс-конференции по итогам заявочной кампании.

АНО «Россия — страна возможностей»

Конкурс проводится в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты 13 номинациях представил 55 321 человек из всех регионов страны, а также девяти иностранных государств, в числе которых Беларусь, Казахстан, Китай и другие.

Отмечается, что больше всего заявок поступило от москвичей. Столицу представляют 7999 человек. На втором месте Санкт-Петербург и 5801 человек. От Ярославской области поступили 3434 заявок. Челябинскую область представляют 3190 человек и Республику Дагестан — 2789 участников.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова по итогам кампании отметила, что в тройку лидеров по количеству заявок вошла номинация «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», не имеющая возрастных ограничений. По решению президента России Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи, напомнила она.

«Это более 8 тыс. проектов, и я надеюсь, что у них будет большое будущее. Уверена, что в этом сезоне нас ждут новые, креативные проекты, которые будут востребованы и найдут отклик в обществе», — сказала Петрова.

Заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова рассказала о номинаций «Моя педагогическая инициатива». в текущем году свои проекты в ней на заочном этапе представили более 17 тыс. человек. Она выразила надежду, что будут представлены идеи, которые впоследствии применят в образовательной деятельности.

Третье место по числу заявок заняла номинация «Моя гостеприимная Россия». Её выбрали 7 371 человек.

«Стоит отметить, что в этом сезоне конкурсные работы будут оценивать 2970 экспертов,которые прошли квалифицированное тестирование и готовы приступить к оценке работ», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Отмечается, что из 13 номинаций одна учреждена специально для детей до 13 лет—«Волшебные нити родословной». По словам зампредседателя правления Движения Первых Сони Погосян, важно, что к проекту могут присоединиться самые юные жители страны. Номинация стала пятой по полярности — в ней зарегистрировались 2 978 детей. Именно такие проекты влияют на формирование у подрастающего поколения навыков для решения задач, направленных на благо России, подчеркнула Погосян.

Также на конференции выделили номинацию «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны». ОАО «Российские железные дороги» в рамках конкурса третий год поддерживают проекты по развитию железнодорожного транспорта.

«По итогам заявочной кампании номинация собрала рекордные за все года 958 заявок. Мы с нетерпением ожидаем среди них новых креативных и инициативных ребят, которые станут частью нашего сообщества профессионалов», — рассказал замначальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский.

Заочная экспертиза проектов продлится до конца октября. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено рассматривать работы участников из своего региона. После заочной экспертизы состоится очная презентация проектов. Награждение победителей XXI конкурса впервые пройдет в формате просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июле победителями конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали 32 семейных команды, в составе которых 227 человек. По результатам конкурса в финале несколько семей набрали одинаковое количество баллов. Поэтому по решению Наблюдательного совета в первом сезоне не 30, а 32 команды победителей.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс «Это у нас семейное» стал интересным и народным проектом. Он поблагодарил участников за пример крепкой семьи, искренней любви и настоящей верности.