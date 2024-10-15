Москва, 15 октября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. На фабрике — производителе зефира «Жизель», которым, предположительно, отравились несколько десятков россиян, обнаружили 17 тонн продукции, промаркированной будущими датами.

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По данным ИА Регнум, в 2021 году Роспотребнадзор проводил проверку на фабрике «Сокол» в Дмитровском районе Московской области. Именно это предприятие производит зефиры «Жизель» и «Классический», которые, по информации СМИ, могли стать причиной массового отравления россиян. Тогда в результате проверки было выявлено множество нарушений, в частности, фальсификация сроков годности.

«На момент проверки 13.05.2021 на складе находилась готовая продукция «зефир глазированный с ароматом ванили шарлиз» в количестве 3996 коробок общей массой 17 262, 72 кг. Коробки были промаркированы и датой изготовления стояло 15.05.2021. То есть датой изготовления был день, который ещё не наступил», — рассказал источник.

Ведомство предписало утилизировать всю продукцию с маркировкой «из будущего», а также привлекло фабрику к административной ответственности. Также сотрудники Роспотребнадзора указали в отчёте, что продукция хранилась на необработанных деревянных стеллажах, что могло привести к попаданию опилок и мусора в зефир.

«Половинки зефира хранились на деревянных стеллажах с трещинами, выбоинами, местами плохо промытые, следовательно, не поддаются должной мойке и дезинфекции Кроме того, имеется большая вероятность попадания деревянных фрагментов от стеллажей непосредственно в продукт», — говорится в материалах проверки.

15 октября в ряде СМИ и Telegram-канале Mash появились данные о том, что жители России начали массово жаловаться на отравление зефиром «Жизель», приобретённым в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». «Жизель» производят на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где делают зефир «Классический» из «ВкусВилла», которым 13 октября отравились несколько десятков россиян. После сообщений о массовом отравлении зефиром Роспотребнадзор устроил выездную проверку на заводе «Сокол». Были изъяты образцы сладостей, продававшихся в указанных супермаркетах.

Также выяснилось, что специалисты ранее выявляли нарушения в зефире «Жизель». В продукции было превышено количество диоксида серы в четыре раза, из-за чего у потребителя могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Сама кондитерская фабрика «Сокол» назвала утверждения о том, что её продукция могла быть причиной массовых отравлений, ложью. Дирекция предприятия намерена судиться из-за подобных публикаций.