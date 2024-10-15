Вашингтон, 15 октября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Общий объём государственного долга всех стран превысит $100 трлн в 2024 году, что составит 93% от мирового валового внутреннего продукта. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), размещённом 15 октября на сайте организации.

Иван Шилов ИА Регнум

Как ожидается, глобальный госдолг продолжит расти и к 2030 году достигнет 100% ВВП. В случае, если в реальность воплотится самый неблагоприятный сценарий, объём государственного долга превысит общемировое производство на 20 процентных пунктов.

«Для стабилизации (или сокращения) долга с высокой вероятностью потребуются намного более значительные фискальные корректировки, чем запланировано в настоящее время. Сейчас подходящее время для восстановления фискальных буферов, и отсрочка обходится дорого», — отмечается в докладе.

Согласно прогнозу МВФ, госдолг сократится или стабилизируется примерно в двух третях стран, но этот показатель так или иначе будет выше, чем предполагали эксперты, когда анализировали ситуацию до объявления пандемии коронавируса. Также ожидается, что долг будет расти в США, Великобритании, Бразилии, Франции, Италии и ЮАР.

Заместитель директора по фискальным вопросам МВФ Эра Дабла-Норрис призвала власти всех стран добиться снижения долговых рисков.

Как передавало ИА Регнум, государственный долг США на 3 октября достиг $35,67 трлн. Только за два предыдущих дня он вырос на $347,6 млрд.

Государственный долг Франции во втором квартале 2024 года вырос на 2,4 процентных пункта, достигнув 113% от национального ВВП. Ранее этот показатель снижался в течение трёх лет.

Россия при этом по итогам первого полугодия 2024 года заняла третье место среди крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения — $2076. В США тем временем этот показатель составил $104,5 тыс. на душу населения, в Японии — $70,4 тыс., в Италии — $51,9.