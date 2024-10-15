Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на всей линии фронта
Киев, 15 октября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация на всей линии боевого соприкосновения является сложной для украинских формирований. Об этом 15 октября сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент самое большое количество боёв происходит на кураховском направлении на временно подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.
Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в Генштабе ВСУ также назвали наиболее трудной для украинских боевиков ситуацию на на кураховском, покровском (красноармейском) и лиманском направлениях. Уточнялось, что на передовой за сутки было зафиксировано 189 боестолкновений.
Ранее в этот же день стало известно, что украинская армия за сутки потеряла до 1575 бойцов в зоне проведения спецоперации. В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 590 военных в зоне ответственности российской войсковой группировки «Юг», до 500 — в зоне ответственности российской войсковой группировки «Центр», до 300 — в зоне ответственности группировки «Запад», до 95 — в зоне ответственности группировки «Восток», свыше 60 — в зоне ответственности группировки «Днепр», а также до 30 — в зоне ответственности группировки «Север».
Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что с начала нападения на приграничье Курской области украинские боевики потеряли в общей сложности свыше 23,1 тыс. бойцов. Также ВСУ лишились за это время 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортёров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий и множество другой военной техники.