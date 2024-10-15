Магас, 15 октября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Ингушетия входит в число российских регионов РФ, где фиксируется рост численности населения.Согласно данным Ингушетиястат, численность постоянного населения республики по состоянию на начало текущего года составила 527,2 тысячи человек. Если сравнивать этот показатель с тем, что фиксировался двумя годами ранее, то его рост составил 1,6%. Это по-прежнему происходит за счет так называемого естественного прироста населения, то есть превышения числа родившихся над числом умерших. Ингушетия занимает третье место в России по естественному приросту.

Антон Вергун/РИА Новости

«В Ингушетии стабильно высокий показатель по приросту населения, — отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов. — Этому способствует не только поступательное развитие нашей республики, но и оказываемое нашим жителям внимание со стороны государства». Глава региона напомнил, что сюда относится стимулирование рождаемости, предоставление различных мер поддержки семьям с детьми, возведение социально-значимых объектов, а также создание благоприятных условий для проживания.

Помимо естественного прироста при расчете численности населения в учет идет и так называемый миграционный прирост. Согласно данным Росстата, за период с января по декабрь 2023 года совокупный прирост населения составил 8 142 человека.

Специалисты отмечают, что в Ингушетии идет процесс урбанизации — об этом говорит соотношение городского и сельского населения: 54,8% (290,1 тыс. человек) населения проживают в городских населенных пунктах, а 45,2% (237,1 тыс. человек) — в сельских. Согласно прогнозам, на конец текущего года ожидаемая численность населения республики должна составить 533,8 тыс. человек.