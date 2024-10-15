Тегеран, 15 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Командующий иранского спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани, о гибели которого сообщалось в начале месяца, появился на похоронах генерал-майора Сардара Аббаса Нилфорушана, сообщила 15 октября гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

TACC / SalamPix / ABACA

Она опубликовала фото с изображением двух мужчин.

«Сардар Каани и отец шахида Аббаса Нильфрушана в кадре во время церемонии похорон Нильфрушана», — сообщила гостелерадиокомпания в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Нилфорушан командовал подразделением «Аль-Кудс» в Ливане. Армия обороны Израиля 27 сентября сбросила на центральную штаб-квартиру «Хезболлы» в Бейруте десятки противобункерных бомб. Нилфорушан находился в штаб-квартире организации и погиб в результате атаки.

Израильские военные 4 октября нанесли новый удар по позициям «Хезболлы» в Бейруте. После этого появилась информация о том, что Каани, который находился в Ливане после гибели генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, не выходит на связь. Затем появились сообщения о его гибели.

Издание Middle East Eye 10 октября сообщило, что Каани жив, но находится под арестом, пока в Иране расследуют убийство Насраллы. Сообщалось также, что арестован и допрошен ряд его подчинённых.