Москва, 15 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил кандидатуру главы Наблюдательного совета Всероссийской Федерации плавания России Дмитрия Мазепина на пост президента объединённой Федерации водных видов спорта.

Михаил Метцель/РИА Новости Дмитрий Мазепин

«Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. <…> Обсудили его выдвижение на пост Президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение», — написал Дегтярёв 15 октября в Telegram-канале.

По словам главы Минспорта, избрать президента объединённой федерации планируется на конференции 31 октября.

Дегтярёв напомнил, что плавание значится в тройке самых популярных видов спорта в России, поэтому особое внимание уделяется развитию инфраструктуры для спортсменов и подготовке лучших управленческих кадров.

Он пожелал Мазепину спеха в новом начинании и выразил уверенность, что федерация под его руководством добьётся новых успехов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября стало известно об объединении спортивных федераций по водным видам спорта. В новую объединенную организацию войдут Всероссийская федерация плавания, Российская федерация прыжков в воду, Федерация водного поло России, Федерация синхронного плавания России. Дегтярёв подчеркнул, что решение о слиянии соответствует международным практикам. Ресурсы федераций объединятся, улучшится управляемость.

В сентябре руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Пост президента объединённой федерации занял генеральный директор «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозёров.