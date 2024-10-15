Висбаден, Германия, 15 октября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Создаваемый в немецком Висбадене новый штаб Североатлантического альянса, который предназначен для координации военной помощи блока Украине, якобы сможет «изменить ситуацию» на поле боя. Об этом во вторник, 15 октября, заявил генсек организации Марк Рютте по итогам визита на объект.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Отмечается, что в ходе беседы со строящим штаб персоналом Рютте отметил важность их работы.

«В разговоре с персоналом Рютте <…> сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и в той области, что касается собственной безопасности альянса», — процитировало его слова пресс-служба НАТО.

По информации пресс-службы, командование в этом штабе будет заниматься координацией предоставлением союзниками и партнёрами альянса военной подготовки и оборудования для Киева, в том числе артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, а также будет помогать украинским формированиям готовиться к будущим сражениям.

Как сообщало ИА Регнум, в июле газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что НАТО собирается отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника и создать новое командование в Висбадене. Отмечалось, что эти меры призваны укрепить перспективы Украины в конечном итоге вступить в НАТО, не предлагая ей при этом членства.

По словам автора материала, высокопоставленный чиновник в Киеве будет заниматься долгосрочными потребностями Украины в военной и невоенной помощи. В блоке уверены, что в итоге украинские формирования станут «более похожими на армию НАТО».

Ранее политолог Томас Грэм отметил, что Киев в случае сохранения нейтрального статуса получит возможность тайно получать от США и других стран НАТО военную и разведывательную помощь. По его словам, членство Украины в альянсе является самым сложным вопросом с моментом расширения последнего, так как эта страна занимает уникальное место в сфере политических интересов и интересов безопасности России.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян 15 октября заявил ИА Регнум, что НАТО может создать новое командование, логистический центр, и, если надо открыть две дополнительные пиццерии в Рамштайне, однако это не будет иметь никакого отношения к реальному положению дел в зоне СВО. По словам эксперта, такие заявления являются абсолютно декларативными.