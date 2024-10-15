Москва, 15 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий дачную амнистию на ряд построек. Соответствующий документ 15 октября опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно новым нормам упрощённая регистрация будет применяться при регистрации расположенных на дачных участках хозяйственных построек, в числе которых сараи, бани и летние кухни, теплицы. Дачную амнистию распространят и на дома, в которых проживают несколько семей. Для регистрации хозпостроек не потребуется выполнять кадастровые работы, оформлять декларации на объект и ряд других документов.

При этом уточняется, что данное право будет неприменимо к тем объектам, которые были признаны судом самовольными строениями, подлежащими сносу.

В пояснительной записке отмечается, что после принятия закона сведения об «амнистированных» постройках внесут в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании техпаспортов или оценочной документации, если до 2013 года они числились на техническом или государственном учёте в составе домовладения.

Дачная амнистия предполагает оформление права собственности на землю и дом на загородном участке по упрощённой схеме. Она действует с 2006 года и позволяет оформить в собственность дачные участки и дома, на которых нет правоустанавливающих документов. За время действия «дачной амнистии» в стране в упрощённом порядке зарегистрировали несколько миллионов объектов индивидуального жилищного строительства и земельных участков.