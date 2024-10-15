Омск, 15 октября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Мигранты в Омской области не смогут с 2025 года работать в ряде сфер, в том числе в торговле, на производстве продуктов питания и лекарств, в здравоохранении, заявил 15 октября глава региона Виталий Хоценко.

Замир Усманов / Global Look Press

Губернатор сообщил, что подписал указ, которым на территории региона запрещено привлекать иностранных граждан с трудовыми патентами к работе в таких сферах как пассажирские перевозки, образование, социальные услуги, охота.

«Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года», — написал Хоценко в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по данным сервиса по поиску работы hh.ru, 80% российских граждан считают количество трудовых мигрантов чрезмерным. Доля людей, которые недовольны ситуацией с мигрантами, за год увеличилась на 21%. Всфере транспорта и логистики такое мнение высказали 92% опрошенных, в автомобильном бизнесе — 91%, в сфере безопасности — 89% и в строительстве — 85%. Удовлетворены количеством мигрантов 12% опрошенных.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков 14 октября заявил, что планируется изменить систему привлечения мигрантов к работе, действующую в стране. По его словам, система выдачи патента неактуальна. Работодатели тратят деньги на обучение и медобследование мигрантов без гарантии, что они останутся работать. Часть затрат следует переложить на мигрантов, которые должны будут за свой счёт пройти обучение, медицинские обследования и собрать документы у себя на родине.