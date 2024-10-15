Стокгольм, 15 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Футболист мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании и сексуальном домогательстве в Швеции. Об этом 15 октября сообщила местная газета Aftonbladet.

Panoramic/Global Look Press Килиан Мбаппе

Инцидент произошёл в одном из отелей Стокгольма. Футболист остановился там вместе с родственниками. Заявление от жертвы поступило в полицию 12 октября. Уточняется, что в деле статус спортсмена указан как «обоснованно подозреваемый». Он означает самый низкий уровень подозрений.

Сам футболист в соцсети X (бывший Twitter) назвал сообщение издания фейковым. По его словам, информация «как бы случайно» попала в СМИ за день до слушания. Речь идёт о судебной тяжбе с бывшим клубом спортсмена, задолжавшим игроку 55 млн евро.

В свою очередь прокурор, занимающаяся предварительным расследованием, отказалась подтвердить, что было совершенно именно изнасилование. Она лишь отметила, что поступило сообщение о преступлении в центре Стокгольма.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта суд в Барселоне отпустил осуждённого за изнасилование бразильского футболиста Дани Алвеса под залог в 1 млн евро. Однако Алвеса ограничили в правах в качестве меры предосторожности: ему запретили общаться с пострадавшей, у него изымут испанский и бразильский паспорта, а также обяжут еженедельно отмечаться в суде.

В январе 2023 года Алвеса арестовали по обвинению в сексуальном насилии. В феврале 2024 года суд признал его виновным и приговорил к 4,5 года тюремного заключения и обязал выплатить потерпевшей 150 тыс. евро.