Москва, 15 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Москве в ходе раскопок в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили фрагмент костяного циркуля конца XVIII — начала XIX века. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Департамент культурного наследия города Москвы

Сохранилась костяная часть ножки и латунное крепление с дужкой, соединяющей детали. Отмечается, что археологи до этого ни разу не находили на территории Москвы подобных артефактов.

Реставраторы очистили инструмент и обработали специальными составами, защищающими от разрушения. Скоро находку передадут в музей.

«По мнению специалистов, хозяином старинного циркуля мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I. Циркуль — это довольно редкая археологическая находка», — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Во время пожара 1812 года в Москве бывшее Крутицкое подворье, где расположен 4-й Крутицкий переулок, выгорело. Потом это место застроили частными домами.