Москва, 15 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Наценка торговых сетей на хлеб в размере 60% является аномально высокой, заявил 15 октября журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он сообщил, что сотрудники ведомства провели в магазинах группы Х5 и «Магнит» проверку наценки на наиболее востребованный хлеб. В ряде случаев наценка была небольшой, особенно на хлебобулочные изделия, выпускаемые под брендом торговой сети.

«Но всё же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», — заявил Шаскольский.

Наценка на социально значимые товары не должна быть такой большой, отметил он.

Как сообщило ИА Регнум, 27 сентября ФАС объявила о планах проанализировать цены на социально значимые продукты в 14 крупнейших российских торговых сетях. Упоминались хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция, овощи из «борщевого набора». Проверка планировалась в том числе в магазинах «Пятерочка», «Перекрёсток», «Ашан», «Лента», «Магнит», «Дикси».

Шаскольский 10 октября на Всероссийской конференции в сфере закупок заявил, что в ряде случаев наценка на хлебобулочные издания в торговых сетях превышает 100%.