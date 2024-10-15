Москва, 15 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В Московском зоопарке у пары райских красавок родился птенец. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба учреждения.

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«Сейчас дружное семейство уже могут видеть посетители зоопарка на Старой территории, рядом с Домом птиц», — говорится в Telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что у райских красавок оба родителя заботятся о потомстве. Сначала они по очереди носили птенца в клюве, а теперь он не только может ходить, но также добывает себе насекомых, которых рассыпают в вольере.

Родители учат малыша откапывать пищу, показывая, как найти лакомство. Он также попробовал творог, мясо и рыбу. Пол птенца пока не установили. Для этого нужно будет провести анализ крови.

Ранее эта пара разбила несколько своих яиц из-за стресса. В этот раз яйцо забрали в инкубатор, оставив родителям деревянное. Так на свет появился птенец.

«Это первый такой случай успешного появления на свет птенца райской красавки без помощи зоологов за последние 20 лет», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Московском зоопарке родился детёныш у молодой пары альпак. Он оказался самцом, хотя по внешнему пошёл в мать. Малыш начал ходить уже через несколько часов после появления на свет.

В августе стало известно, что в Московском зоопарке вылупился птенец белоплечего орлана. Первое время родители кормили его из клюва, потом начали оставлять еду рядом с гнездом чтобы птенец ел сам.