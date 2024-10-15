Манагуа , 15 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал главу киевского режима Владимира Зеленского сыном лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера из-за стремления воевать с Россией и за попытки втянуть государство в прямой конфликт с НАТО. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила газета Quotidiano dei Contribuenti.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Президент напомнил, что Гитлер в своё время хотел победить Советский Союз, но потерпел поражение. Москва тем временем не поддаётся на провокации Киева и не позволит подставить себя под угрозу, добавил глава государства.

Ортега также назвал сыном Гитлера и сыном дьявола премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в проведении политики террора.

«Невероятно, что во главе израильского правительства стоит премьер-министр, который является сыном дьявола», — заявил Ортега.

Как передавало ИА Регнум, в январе депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев также сравнил с Гитлером Зеленского, комментируя его указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации». Парламентарий напомнил, что нацистская Германия сначала претендовала на приграничную Судетскую область Чехии, а потом захватила всю республику. Также нацисты оккупировали Австрию, Францию и Польшу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал заявление Зеленского о коллективной ответственности всего населения РФ. Российский политик напомнил, что последний раз политику обвинения целого народа продвигал Гитлер.