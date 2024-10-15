Лондон, 15 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осенью 2021 года пытался убедить президента России Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не станет частью НАТО. Об этом 15 октября сообщила газета Daily Express со ссылкой на американского журналиста Боба Вудворда.

Джастин Гриффитс-Уилльямс/РИА Новости Борис Джонсон

«Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: «У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время», — приводит издание отрывок из его новой книги.

По данным Вудворда, Джонсон не назвал российскому лидеру никаких точных сроков по принятию Украины в альянс и на вопрос Путина о том, когда это всё же может произойти, вновь ответил, что не в «обозримом будущем».

Как передавало 12 октября ИА Регнум, в своей недавно вышедшей книге воспоминаний Джонсон назвал «полной чушью» обвинения в свой адрес в срыве мирных переговоров, проходивших между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, Киев никогда не собирался соглашаться на условия Москвы. Эти слова противоречат признаниям украинского политика и члена делегации от Киева Давида Арахамии, который в 2023 году рассказал, что переговоры сорвал именно Джонсон. Он, по словам Арахамии, убедил украинцев отказаться от уже достигнутой договорённости и продолжать боевые действия.

В сентябре Джонсон заявил, что Украину следует немедленно принять в НАТО — ещё до того, как будет урегулирован вооружённый конфликт страны с Россией. Политик считает, что данный шаг позволил бы защитить большую часть Украины и при этом помочь ей вернуть остальные территории.

Путин неоднократно заявлял, что принятие Украины в Североатлантический альянс угрожает безопасности России. Президент отмечал в 2023 году, что именно стремление Киева присоединиться к военно-политическому блоку и стало одной из причин проведения специальной военной операции.