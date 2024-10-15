Москва, 15 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов компании «Юниверсал Бевередж» в России под временное управление Росимущества. Указ 15 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Согласно документу, российское ведомство получило во временное управление 100% долей, принадлежащих зарегистрированной в США «Юниверсал Бевередж». Организация является собственником холдинга «Главпродукт» через ООО «Промсельхозинвест».

Под контроль государства временно перешли Балтийский консервный завод, компания «Объединенные консервные заводы», и АО «Орёлпродукт».

Временное управление активами не означает их передачу в собственность государству или изменение структуры владения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле под временное управление Росимущества были переданы активы компании Silgan Metal Packaging в России. Её основали в 1987 году. Штаб-квартира расположена в США, а значительная доля активов компании базируется в Европе. Корпорация является одной из пяти крупнейших в мире поставщиков консервных банок и другой металлической тары.

В апреле Росимущество получило во временное управление активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». Группа компаний занималась выращиванием и поставкой сельхозпродукции на предприятия. В РФ холдинг объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг.