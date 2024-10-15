Москва, 15 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Компания X5 Group на фоне публикаций о жалобах покупателей приостановила все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru. Об этом 15 октября рассказали в пресс-службе компании.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Представители пресс-службы отметили, что на горячую линию торговой сети «Пятёрочка» не было зафиксировано ни одной жалобы на этот зефир.

«Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств», — процитировали сообщение пресс-службы «Известия».

Отмечается, что на данный момент этот товар нельзя пробить на кассе или оформить заказ на него в онлайн-приложении. При этом остающийся на складах магазинов или распределительных центрах товар был заблокирован для продаж.

В компании назвали приоритетом безопасность и здоровье покупателей, уточнив, что в настоящее время ведётся расследование и выясняется источник информации о жалобах.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 октября Telegram-канал Mash сообщил, что десятки россиян пожаловались на отравление зефиром с заменителем сахара мальтит, приобретённым в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Отмечалось, что пострадавшие пожаловались на вздутие и боли в животе и на диарею.

В СМИ 12 октября появились сообщения о том, что сотни россиян пожаловались на отравление зефиром «Классический», приобретённым в магазинах торговой сети «ВкусВилл». Этот зефир, как и зефир «Жизель», производят на заводе в подмосковном Дмитрове.

В компании «ВкусВилл» 13 октября опровергли сообщения о массовом отравлении зефиром с заменителем сахара мальтит. Вместе с тем торговая сеть приняла решение временно снять с продажи этот товар.