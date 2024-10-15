Москва, 15 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев «думать головой» перед публичным озвучиванием инициатив и предварительно прорабатывать все законодательные идеи во фракциях.

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По словам Володина, необдуманные заявления могут встревожить общество, которое серьезно воспринимает любые действия депутатов.

«Думать надо головой, прежде чем какую‑то идею озвучивать в Telegram-каналах, в других средствах массовой информации. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, будет она поддержана или нет», — заявил 15 октября председатель в ходе пленарного заседания.

Он напомнил, что при разрабатывании той или иной идеи необходимо учитывать позицию избирателей и консультироваться с экспертами. Председатель ГД также подчеркнул, что «время пустопорожних заявлений прошло».

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября Володин также предостерёг депутатов от непродуманных инициатив, в частности о введении налога на бездетность. По его словам, нормы в борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять необходимо, поскольку это важно для защиты семьи. При этом депутат отметил, что не стоит заниматься пропагандой родов.

11 октября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил ввести в России налог для бездетных россиян и семей с одним ребёнком. Экономист назвал размер такого налога — 30–40 тыс. рублей с семьи.

Позднее в этот же день уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская назвала эту инициативу «битьём хлыстом», а не решением проблем с рождаемостью. Она подчеркнула, что такие идеи настраивают общество против детей.