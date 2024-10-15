Москва, 15 октября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе заседания 15 октября приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о борьбе с использованием фиктивных браков, а также отцовства и материнства для легализации мигрантов в России. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Александр Кряжев/РИА Новости

Документ предусматривает, что иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание или вид на жительство не ранее чем через три года после вступления в брак с гражданином России или усыновления (удочерения). Кроме того, если брак или усыновление признают фиктивным, это будет основанием для аннулирования разрешения на проживание в РФ.

Депутаты проголосовали единогласно за принятие законопроекта. Его передадут на рассмотрение в Совет Федерации.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России заявил о необходимости взять под контроль ситуацию с мигрантами в стране. Он призвал создать систему профилактических мер, в том числе по соблюдению иностранцами законов.

Министр труда РФ Антон Котяков 14 октября выступил с предложением изменить систему привлечения мигрантов к работе в России. Он заявил, что патенты на работу уже неактуальны. Глава ведомства назвал неправильным, когда для иностранцев предусмотрен свободный въезд, а потом нужно длительное время искать работодателя.