Лондон, 15 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Крупный британский собственник недвижимости Питер Андреевич 20 лет назад переоформил всё имущество на свою невесту Магали Монтрей, и после развода с женщиной лишился всего, что он имел. Об этом 14 октября сообщила газета The Daily Mail.

Кадр из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай

Уточняется, что миллионер принял решение переоформить имущество на Монтрей с целью скрыть истинные масштабы своего состояния и для снижения финансовых рисков. Андреевич прожил с женой 19 лет и затем супруги развелись. После этого предприниматель потребовал своё имущество назад, однако его бывшая супруга отказалась это сделать.

Как рассказал миллионер, в результате ему сейчас приходится жить в доме взрослого сына, а все попытки отсудить имущество у экс-супруги оказались неудачными. При этом при рассмотрении встречного иска Монтрей Андреевичу дали условный срок за неуважение к суду.

Как сообщало ИА Регнум, в январе суд обязал жителя Анкары выплатить супруге $16,5 тыс. за нечистоплотность. Жена подала на супруга в суд за то, что он чистил зубы один-два раза в неделю и в целом не старался следить за личной гигиеной. В суде признали мужчину виновным, приняли решение о разводе и присудили женщине компенсацию.