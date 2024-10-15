Москва, 15 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что лично ей президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который заявил об уходе со своего поста, ничем не запомнился.

Сергей Бобылев/ТАСС Станислав Поздняков

Глава ОКР объявил об уходе в отставку ранее в этот же день, 15 октября. Он отметил, что в сложившейся ситуации смена лидера и команды в организации необходима для укрепления российского олимпийского движения.

«Мы до Позднякова работали, в его время работали и дальше будем. Лично мне он ничем не запомнился. Не знакома с его деятельностью, поэтому не знаю о его вкладе в спорт», — процитировал Тарасову портал Sport24.

При этом она подчеркнула, что не стоит обвинять Позднякова в недопуске ряда российских спортсменов к Олимпиаде в Париже. По словам тренера, следующий глава ОКР должен разбираться в спорте и любить его.

Как передавало ИА Регнум, Поздняков впервые стал президентом Олимпийского комитета России в 2018 году. В декабре 2022 года его переизбрали на этот пост.

За время спортивной карьеры в фехтовании на саблях мужчина четырежды побеждал на Олимпийских играх. Он также 10 раз становился чемпионом мира и 13 получал золото на чемпионатах Европы.

Вопрос о проведении досрочных выборов руководства ОКР планируется решить на следующем заседании исполкома комитета 7 ноября. Поздняков и исполком продолжат исполнять свои обязанности до переизбрания.