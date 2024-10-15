Тарасова оценила работу главы ОКР Позднякова фразой «ничем не запомнился»
Москва, 15 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что лично ей президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который заявил об уходе со своего поста, ничем не запомнился.
Глава ОКР объявил об уходе в отставку ранее в этот же день, 15 октября. Он отметил, что в сложившейся ситуации смена лидера и команды в организации необходима для укрепления российского олимпийского движения.
«Мы до Позднякова работали, в его время работали и дальше будем. Лично мне он ничем не запомнился. Не знакома с его деятельностью, поэтому не знаю о его вкладе в спорт», — процитировал Тарасову портал Sport24.
При этом она подчеркнула, что не стоит обвинять Позднякова в недопуске ряда российских спортсменов к Олимпиаде в Париже. По словам тренера, следующий глава ОКР должен разбираться в спорте и любить его.
Как передавало ИА Регнум, Поздняков впервые стал президентом Олимпийского комитета России в 2018 году. В декабре 2022 года его переизбрали на этот пост.
За время спортивной карьеры в фехтовании на саблях мужчина четырежды побеждал на Олимпийских играх. Он также 10 раз становился чемпионом мира и 13 получал золото на чемпионатах Европы.
Вопрос о проведении досрочных выборов руководства ОКР планируется решить на следующем заседании исполкома комитета 7 ноября. Поздняков и исполком продолжат исполнять свои обязанности до переизбрания.