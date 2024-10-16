Дубай, ОАЭ, 16 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Крупнейший глобальный бизнес-форум «Мегакампус Саммит» пройдет 2 и 3 декабря в многофункциональном комплексе Coca-Cola Arena в Дубае. Мероприятие состоится под слоганом «Всё только начинается!».

Афиша мероприятия

Организатор форума, кандидат экономических наук, основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Он отмечает, что сегодня очень важно говорить о человеке, его роли в истории, об инструментах развития интеллектуального, предпринимательского, духовного начал. «Концепция форума — человекоцентричность, — рассказал Аветов. — Это первый в мире саммит про человека».

По словам Аветова, все спикеры форума готовят свои выступления с нацеленностью на внутренний потенциал каждого зрителя. Он подчеркнул, что, по его мнению, внутри каждого человека есть нераскрытая сила, которая поможет ему достичь успеха в своей сфере. «И главная задача — пробудить эту силу и научиться с ней работать», — добавил Аветов.

Среди спикеров форума много мировых знаменитостей. Британский миллиардер, основатель бизнес-империи Virgin Group Ричард Бренсон расскажет, как создать уникальный бизнес со своим индивидуальным почерком, а кинорежиссер Люк Бессон выбрал темой своего выступления «Визуальные эффекты, которые заставляют людей чувствовать». Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поговорит о том, как стать чемпионом в жизни и бизнесе, а бизнесвумен Ренди Цукерберг приведет примеры эффективных маркетинговых стратегий.

Среди других приглашенных спикеров — кинорежиссер и один из самых популярных видеоблогеров в мире Кейси Нейстат («Как оставаться в лидерах на YouTube?»), серийный предприниматель и инвестор Оскар Хартманн («Чему могут нас научить истории единорогов? Анализ фактов и факторов успеха и провалов») и инвестор, эксперт в сфере продаж и масштабирования бизнесов Михаил Гребенюк («Какие детские травмы нужно проработать с психотерапевтом, чтобы совершить прорыв в бизнесе»).

Конференция будет проходить в течение двух дней. Её гостями станут предприниматели из 35 стран мира. Не останется в стороне и Россия: ожидается участие нескольких тысяч россиян.