Рязань, 15 октября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Силовики задержали бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 15 октября сообщили в управлении МВД по региону.

Кадр из видео

Уточняется, что по месту жительства Василевского в Московской области был арестован исполнительный директор коммерческой организации, выступавший в роли доверенного лица экс-чиновника.

Следствием установлено, что с 2023 по 2024 год Василевский, сговорившись с сообщником, помогал подрядчикам за вознаграждение заключать контракты на выполнение работ по госпрограммам и облегчал процесс приёмки данных работ.

«Сотрудники правоохранительных органов в городе Рязани провели операцию по задержанию посредника с поличным, при получении пакета с 20 млн рублей», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В ходе обысков в жилищах сообщников обнаружили предметы и документы, свидетельствующие о нарушении закона. Василевского доставили в Рязань для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая министра транспорта Башкирии Александра Клебанова задержали по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). После этого его уволили с поста. Советский райсуд Уфы заключил бывшего чиновника под стражу, а затем отправил его под домашний арест. 3 октября Клебанов признал свою вину.

25 сентября бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганске, куда он перед этим уехал для участия в спецоперации, а затем доставили в Москву. В суде он заявил, что хочет вернуться в зону боевых действий. Суд в Москве арестовал Копайгородского. Бывшего чиновника обвинили в растрате более 3 млн рублей, а также в присвоении двух земельных участков. Копайгородский свою вину не признал.