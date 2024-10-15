Горловка, ДНР, 15 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета (ВОП) на автобус в Горловке пострадали три мирных жителя. Об этом 15 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В результате сброса ВОП <…> на автобус ранены трое мирных жителей Горловки, в числе которых водитель», — написал он в своём Telegram-канале.

Приходько добавил, что атака украинского дрона на транспортное средство произошла между кварталом Бессарабка и поселком Химик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что один мирный житель пострадал при атаке беспилотника киевских боевиков в Белгородском районе. По его словам, в результате инцидента был ранен водитель грузовика, подвергшегося атаке дроном.

Позднее в этот же день Гладков рассказал, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в посёлке Октябрьский тяжёлые ранения получил мирный житель. Глава области добавил, что пострадавшего мужчину доставили в областную клиническую больницу.