Одесса, Украина, 15 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Жительница Одессы Елена Чесакова, арестованная за попытку вывесить российский флаг у постамента памятника Екатерине II, не намерена менять свою пророссийскую позицию. Об этом 15 октября рассказала мать женщины Надежда.

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«Она адвокату сказала: «Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, я так и буду говорить», — процитировал телеканал RT Надежду.

По словам матери, Елена родилась и росла в России, пока семья не переехала на Украину. Она всегда поддерживала родную страну, и эта позиция усилилась после поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, когда, по официальным данным, погибли 48 человек.

Сейчас Елена находится под домашним арестом. Новости о дочери Надежда может узнавать лишь от внуков, так как прямые разговоры по телефону запрещены.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября украинская полиция задержала Елену Чесакову за попытку повесить российский флаг на постамент снесённого в 2022 году памятника Екатерине II. Позже были опубликованы кадры её допроса. Женщина подтвердила, что поддерживает Россию и Русский мир, и отметила, что военный конфликт на Украине, уносящий жизни братьев-славян, был развязан США и НАТО.

Впоследствии появились сообщения о том, что женщина была убита, об этом заявили в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Однако вечером 14 октября мать Чесаковой сообщила, что её дочь была задержана в СИЗО на несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок Елены смелым, но отметил, что сейчас Москва не может оказать ей помощь.