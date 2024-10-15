Москва, 15 октября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. 649,6 миллиарда рублей будет направлено на развитие московского образования в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице продолжат модернизацию образовательной инфраструктуры.

mos.ru В школах Москвы продолжится реализация проекта подготовки к единому государственному экзамену

«Сейчас ведется модернизация 50 школ, — заявил Сергей Собянин. — С 2025 года в программу будет входить до 100 зданий ежегодно». Реконструкции столичных школ, отметил мэр, сделает московское образование еще эффективнее.

«В сфере образования в 2025 году продолжим модернизацию всей инфраструктуры. Продолжим благоустройство территорий образовательных учреждений. Расширим сеть предпрофессиональных классов, чтобы в каждом районе Москвы школьники имели возможность подготовиться к получению профессии», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В школах Москвы продолжится реализация проекта подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Проведение практикумов позволит одиннадцатиклассникам заниматься в группах, сформированных по уровню знаний, и успешно его сдавать. Город проведет масштабную трансформацию системы среднего профессионального образования. В проекте бюджета необходимыми ресурсами обеспечена реализация новых образовательных программ, созданных с учетом практико-ориентированного подхода и при участии работодателей и профессиональных ассоциаций. Столица продолжит обновление мастерских городских колледжей для обеспечения проведения практических и лабораторных занятий на самом современном техническом уровне.

mos.ru Москва проведет масштабную трансформацию системы среднего профессионального образования.

Как сообщил мэр Москвы, в столице запланировано строительство четырех больших образовательных комплексов, где будут готовить профессионалов для предприятий будущего. В дополнение к индустриальному парку «Руднево» планируется создать еще две аналогичные площадки для практического обучения студентов. В 2025–2027 годах увеличится прием в городские колледжи, что позволит полностью удовлетворить спрос на получение среднего профессионального образования.

В 2025 году столичным колледжам начнут предоставлять гранты за высокие результаты подготовки студентов. Ежегодно город будет распределять 20 таких грантов. В 2025 году на них в проекте бюджета предусмотрено 4,8 миллиарда рублей.

Для учителей предусмотрено вознаграждение за классное руководство и надбавка за работу с электронными технологиями проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) и другие дополнительные выплаты.