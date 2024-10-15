Чита, 15 октября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края на похоронах участника специальной военной операции Артёма Дамбаева выстроились в очередь, которая растянулась на 40 км. Об этом 14 октября сообщила телерадиокомпания «Забайкалье».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В материале сказано, что 30 марта батальон, в котором служил Дамбаев, попал в засаду. В ходе боя Дамбаев и его командир вызвали огонь на себя, чтобы прикрыть танковую колонну, и два часа сдерживали натиск противника. Своими действиями они спасли 150 сослуживцев. Во время перестрелки Дамбаев, уже раненый и принявший решение остаться рядом с командиром, погиб.

«Похороны Артема Дамбаева состоялись 30 числа того же месяца. Чтобы отдать дань памяти его подвигу, люди выстроились в живой коридор протяженностью почти 40 км — от Петровск-Забайкальского до Зугмары, а машину с гробом сопровождала колонна из 60 автомобилей», — утверждается в сюжете телерадиокомпании.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия. Солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

В конце мая 2023 года президент заявил, что страна отдаёт должное стойкости всех бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, все военные вне зависимости от национальности сражаются за Россию. Путин подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины и готовность защищать её являются отличительными чертами русского народа.