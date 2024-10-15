* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 15 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Мошенники начали взлом неактивных профилей жителей России в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом 15 октября рассказал директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса компании «Вымпелком» Дмитрий Чернов.

Silas Stein/Global Look Press

«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — процитировало его слова «РИА Новости».

Чернов отметил, что злоумышленники могут менять изображение профиля на логотип компании для большего доверия. В этом случае звонки поступают через мессенджер с телефонного номера жертвы, которая не знает о взломе, что позволяет затруднить идентификацию мошенников, делающих массовые обзвоны со взломанного аккаунта.

Уточняется, что наиболее часто жертвами использования этой мошеннической схемы становятся люди старшего поколения, которым этот мессенджер устанавливали их дети или внуки.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября глава направления внутренней информационной безопасности Selectel Андрей Баранников рассказал, что пользователи WhatsApp часто получают сообщения с открыткой и ссылкой. Для просмотра содержимого им приходится вводить данные на поддельном сайте Госуслуг, в результате чего злоумышленники получают возможность оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и многое другое.

Генпрокуратура РФ 10 октября сообщила о 620 млн блокировок звонков с мошеннических номеров. По данным надзорного ведомства, это позволило предотвратить хищение порядка 6 трлн рублей.

Позднее в этот же день в прокуратуре Москвы рассказали о новой схеме мошенничества, связанной с заменой полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Отмечалось, что в результате действий злоумышленников пострадала московская пенсионерка, потерявшая более 5 млн рублей.